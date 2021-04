Ajax neemt afstand van nieuwe Super League: 'Teleurgesteld in collega-directeuren'

Een bom in de voetbalwereld. Anders kan het niet omschreven worden. Twaalf topclubs in het Europese voetbal hebben de oprichting aangekondigd van een zogenaamde Super League. Het gaat om een midweekse competitie, die in augustus van start moet gaan. De ploegen zullen volgens het plan van de oprichters doorgaan met het spelen van competitiewedstrijden in eigen land.

Ajax heeft maandagavond bekendgemaakt dat het de plannen niet steunt. De Amsterdamse club zal niet meedoen aan het nieuwe toernooi.

Ajax leek op basis van de ranking van de UEFA, waarop de club zeventiende staat, een aantrekkelijke kandidaat om door de twaalf oprichters van de Super League te worden uitgenodigd om deel te nemen.

Edwin van der Sar, de algemeen directeur: "Ajax is volledig verrast door en teleurgesteld in de aankondiging van een mogelijke Super League. Wij steunen juist de nieuwe opzet die door de UEFA is voorgesteld, zoals maandag is bekrachtigd."