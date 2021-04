Project FC Twente helpt 60 gezinnen met integratie met coach uit eigen kring

Een project van FC Twente om zestig Turkse gezinnen in Overijssel beter te laten integreren in Nederland, is geslaagd, concluderen onderzoekers van de Universiteit Twente. Na het project spraken veel deelnemers beter Nederlands, wisten ze meer over Nederland en hadden meer mensen een baan of ze volgden een opleiding. Ze werden geholpen door mensen uit hun eigen kring.

Het project Turkse Tukkers aan Zet liep drie jaar lang onder de vlag van de stichting 'FC Twente, scoren in de wijk'. Dat is een organisatie die zich inzet voor bewoners in de regio Twente die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. In december vorig jaar werd het project afgerond en nu zijn de bevindingen bekendgemaakt.

"Dit initiatief is jaren geleden bedacht, omdat er behoefte was in Twente aan een integratieproject waarbij niet alleen de focus lag op het individu, maar het hele gezin betrokken werd. Het verschil met een reguliere aanpak is dat dit project is gestart in de Turkse community van binnenuit met ondersteuning van een voetbalclub, zij waren aan zet", zegt Bas Schreurs van FC Twente over waarom het project is gestart.