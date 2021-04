Jansen ziet Super League als pressiemiddel: 'Haantjesgevecht over heel veel geld'

Het is oorlog in de voetbalwereld. Europese topclubs tegen de gevestigde instanties. "Een haantjesgevecht over heel veel geld", zegt spelersmakelaar Rob Jansen over de ontwikkeling dat twaalf Europese topclubs hebben aangegeven op korte termijn met een eigen competitie te beginnen los van de nationale en internationale competities. "Spelers verbieden op het EK uit te komen, gaat niet gebeuren'', zegt Jansen.

Jansen loopt al decennia rond in de mondiale voetbalwereld. Hij verwacht dat de aangekondigde Super League vooral een pressiemiddel is om de overkoepelende instanties zo ver te krijgen dat er veel meer geld naar de Europese topclubs gaat. "Het is een oud verhaal, dat niet gaat gebeuren. En spelers schorsen kan ook niet."

Spelersvakbonden

Jansen wijst naar de internationale vakbond FIFPro om mogelijke problemen voor de spelers te voorkomen. "Clubs pretenderen alle rechten van een voetballer te hebben. Dat is niet zo. De betrokken clubs zullen alle contracten met spelers moeten herzien als ze dit plan doorzetten. Dat zie ik niet zo snel gebeuren", aldus Jansen, die tegenwoordig deel uitmaakt van het sport- en entertainment marketingbureau Wasserman. "Hier ligt dus een belangrijke rol voor de spelersvakbonden."

De Nederlandse vakbond VVCS en de overkoepelende internationale instantie FIFPro waren maandag ook negatief over de plannen van de nieuwe Super League en het dreigement van de UEFA daarop om spelers van de betrokken clubs mogelijk te weren van EK en WK. "Het is een machtsspel geworden dat over heel veel geld gaat. De spelers worden hier duidelijk de dupe van. Het wordt over hun ruggen uitgevochten", zegt Evgeniy Levchenko, voorzitter van de VVCS.