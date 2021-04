Blokhuis blijft erbij: opvang jongeren Hoenderloo Groep wel passend

Alle jongeren die behandeld werden bij de Hoenderloo Groep hebben volgens staatssecretaris Blokhuis een passende vervolgplek gekregen toen de Gelderse jeugdzorginstelling in augustus 2020 sloot. Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat de eigenaar van de instelling, Pluryn, en minister De Jonge zich wel degelijk aan hun belofte hebben gehouden dat geen enkel kind tussen wal en schip zou vallen.

Blokhuis heeft de portefeuille jeugdzorg overgenomen van De Jonge, die het te druk heeft met de coronacrisis. Verschillende Kamerleden stelden de afgelopen tijd kritische vragen, omdat tientallen jongeren de dupe zouden zijn geworden van de sluiting van de Hoenderloo Groep. Ze kwamen niet op een passende plek terecht waar ze langere tijd kunnen blijven.

Plekken schaars

Ouders lieten bij EenVandaag weten dat het ze niet lukt om een passende instelling voor hun kinderen te vinden, omdat plekken in de jeugdzorg schaars zijn. Hun kinderen zitten nu gedwongen thuis en in sommige gevallen zijn hun problemen ernstiger geworden.

Maar Blokhuis schetst in zijn antwoorden aan de Kamerleden een heel ander beeld. Volgens hem waren alle jongeren op de dag van de sluiting doorgestroomd naar een passende en duurzame vervolgplek bij Pluryn of een andere aanbieder van jeugdzorg in de buurt.

De ouders van drie jongeren hebben het aanbod van Pluryn afgeslagen, schrijft Blokhuis. "Ze kozen kort voor de sluiting van de Hoenderloo Groep zelf voor een initiatief dat uiteindelijk niet duurzaam bleek." De betrokken gemeenten werken volgens hem hard aan een oplossing voor deze jongeren.

Grillige zorgvraag

Blokhuis erkent dat in de periode na de sluiting is gebleken dat de vervolgplek voor enkele jongeren toch niet passend was. Maar volgens de staatssecretaris is dat een logisch gevolg van de complexe en vaak grillige zorgvraag van de jongeren die bij de Hoenderloo Groep behandeld werden.

"De zorgvraag, en daarmee ook de passendheid van een plek, kan veranderen in de loop van de tijd. Dat kwam vóór de sluiting ook bij de Hoenderloo Groep voor. Dit betekent niet dat deze jongeren alsnog tussen wal en schip zijn gevallen." Volgens Blokhuis heeft Pluryn ook voor deze jongeren een passender plek gevonden.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ook geen specifieke signalen ontvangen over jongeren die niet op een passende vervolgplek zouden zitten, schrijft hij. Ook de gemeenten hebben niet aan de bel getrokken.

De SP, een van de partijen die vragen over de kwestie stelden, vindt dat onbegrijpelijk: