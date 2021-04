Huizen bouwen in een fabriek als oplossing voor de woningnood? 'Het biedt kansen'

Prefab, woningen die gebouwd worden met kant-en-klare onderdelen uit de fabriek, is allesbehalve een nieuwe uitvinding. Maar door het grote tekort aan woningen lijkt deze methode weer interessant: het is immers snel en goedkoop.

Minder kosten, minder personeel

Voor veel bouwbedrijven is het maken van prefab-woningen interessant. De eenmalige investering is hoog, maar daarna kan er sterk worden bezuinigd op personeelskosten, bijvoorbeeld op het gebied van bouwvakkers en architecten.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ziet zeker toekomst in prefab-bouwen. "Maar je moet het organiseren. Het probleem is dat de woningbouwmarkt in Nederland zo is ingericht dat er per gemeente allerlei verschillende eisen en kosten zijn."

De schaarse grond in combinatie met de regelgeving leent zich volgens Boelhouwer niet meteen voor grootschalige bouw van prefab-woningen. Hij noemt Japan als een voorbeeld van een land waar al heel lang succesvol wordt gebouwd met prefab. "Die huizen worden gemaakt van kunststof die je kan recyclen. Ze worden na een paar jaar weer weggehaald en vervangen."

Metselrobot

Biense Dijkstra, CEO van van Bouwgroep Dijkstra Draisma, is in ieder geval enthousiast. Hij heeft zijn bedrijf gerobotiseerd en maakt nu al dit soort woningen. "Met de auto-industrie als voorbeeld. We waren het eerste bedrijf dat een metselrobot had. Die bestond gewoon nog niet."

Eén van de huizen die Dijkstra kan maken is de zogenaamde 'droogstapelwoning', een huis van kant-en-klare onderdelen dat binnen één dag kan worden neer gezet. "Verleden jaar hebben we 643 prefab-huizen gemaakt. We hebben nog een beetje stress over de continuïteit van onze productie. We hebben hier in Noord-Nederland vaak te maken met kleine opdrachten. Soms maar 8 of 16 woningen per opdracht. We proberen de productie gevuld te houden."

Hoogleraar Boelhouwer ziet daarin een probleem. "Je moet kunnen standaardiseren, zodat je kan bouwen in grote hoeveelheden. Dat is in Nederland, door onze structuur, juist lastig. De bouw is toch vaak kleinschaliger."

Het prefab-bouwen gaat razendsnel, maar het voortraject kan zo tien jaar duren: