Fotofinish-operator Amstel Gold Race twijfelt niet: 'Je ziet dat Pidcock te laat is'

De beslissende afdruk was geleverd door fotofinish-operator Renee Gielen, die met een nauwkeurige camera vanaf (schuin) boven de weg beelden had geschoten door een klein kiertje. "Elke keer als er een renner door dat lijntje komt, wordt-ie opgenomen, compleet met rugnummer."

Zo legde hij vast hoe Van Aert zijn voorwiel over de meet drukte. "Als we dan op diezelfde foto naar Pidcock kijken, zie je hij nog niet aan die streep is. Dat betekent dat Pidcock te laat is."

De suggestie dat de foto iets voor de zwarte finishbalk op de weg is gemaakt, wijst Gielen na een korte aarzeling van de hand. "Dat betwijfel ik.... Dat betwijfel ik omdat we echt goed hebben gekeken of het allemaal correct is gegaan."