Miguel Díaz-Canel volgt Raúl Castro op als sterke man van Cuba

President Miguel Díaz-Canel (60) is benoemd tot partijleider van de Cubaanse Communistische Partij en is daarmee vanaf vandaag de machtigste man van het land. Hij volgt op die plek de 89-jarige Raúl Castro op, de broer van de overleden oud-president en oud-partijleider Fidel Castro. Met de benoeming van Díaz-Canel is een eind gekomen aan het Castro-tijdperk op Cuba. De broers Fidel en Raúl waren bij elkaar opgeteld zestig jaar aan de macht in het land.

De benoeming van Díaz-Canel op de laatste dag van het vierdaagse congres van de Communistische Partij werd al verwacht. Honderden partijafgevaardigden kwamen bijeen in Havana voor de belangrijkste bijeenkomst van de partij. Raúl Castro had tijdens het partijcongres in 2016 al laten weten dat hij aan zijn laatste termijn als voorzitter begon.

Behoedzame hervormer

Zijn opvolger Díaz-Canel, die morgen 61 jaar wordt, werd geboren in de stad Santa Clara en is opgeleid tot ingenieur. Via de jongerenbeweging van de Communistische Partij wist hij zich op te werken tot bestuurder. In 2009 werd hij minister van Onderwijs. In 2012 klom hij op tot een van Cuba's vicepresidenten. Kort daarna werd hij benoemd tot eerste vicepresident.

In 2018 volgde Díaz-Canel Castro al op als president van Cuba. Sindsdien lijkt hij economische hervormingen op Cuba voorzichtig te stimuleren. Inmiddels mogen Cubanen kleine privébedrijven oprichten en ook kunnen meer en meer mensen gebruikmaken van internet. Waarnemers gaan er echter vanuit dat Raúl Castro ondanks zijn hoge leeftijd - in juni wordt hij 90 - achter de schermen grote invloed blijft uitoefenen.

Coronavaccins

Op dit moment zit Cuba in economisch zwaar weer. De economie is met 11 procent gekrompen. Door de coronapandemie komen er geen toeristen meer naar het eiland. Daarnaast drukken de Amerikaanse sancties zwaar op het land.

Er zijn nieuwe hervormingen aangekondigd, bijvoorbeeld voor Cubaanse boeren die nu onder strenge voorwaarden een koe mogen slachten en het vlees mogen verkopen. Ook probeert Cuba op eigen kracht coronavaccins te ontwikkelen in de hoop zo het toerisme weer op gang te helpen. De ontwikkeling van twee Cubaanse vaccins zou al zo ver gevorderd zijn dat het regime verwacht die binnenkort te kunnen gebruiken.