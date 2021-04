UCI schorst wielerploeg Vini Zabù dertig dagen na twee dopinggevallen

De internationale wielrenunie UCI heeft de Italiaanse procontinentale ploeg Vini Zabù voor dertig dagen geschorst, met terugwerkende kracht van 7 april tot 6 mei. De straf volgt op een positieve dopingtest bij twee renners van het team in een periode van twaalf maanden.

De ploeg, met onder anderen de Nederlandse renners Etienne van Empel en Wout van Elzakker in de gelederen, had eerder deze maand al laten weten voorlopig niet meer in wedstrijden uit te komen vanwege de positieve test van Matteo De Bonis. Hij werd in februari bij een controle buiten competitieverband betrapt op het gebruik van epo.

Matteo Spreafico testte al positief tijdens de Ronde van Italië van vorig jaar oktober. De strafprocedures tegen beide renners zijn nog gaande.

Wildcard Giro al teruggegeven

Vini Zabù zou met een wildcard ook de komende Giro van start gaan, maar dat startbewijs werd vorige week al teruggegeven.

De opengevallen plaats gaat ingenomen worden door Androni Giocattoli-Sidermec, eveneens een Italiaanse procontinentale ploeg. Die formatie was bij de vorige editie succesvol in twee nevenklassementen: Simon Pellaud won het tussensprintklassement, Mattia Bais de Fuga Bianchi ontpopte zich tot beste vluchter.