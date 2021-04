Nederlandse supporters over nieuwe Super League: 'De brutaliteit is ongekend'

Vooralsnog lijkt het erop dat de Duitse en Franse clubs geen heil zien in de nieuwe competitie. De UEFA is ook fel gekant tegen het plan. De Europese voetbalbond zegt dat clubs die deelnemen, zullen worden verbannen uit hun landelijke competities en de Champions League. Ook mogen spelers van die clubs niet meer uitkomen voor hun nationale elftal.

Een nieuwe Europese voetbalcompetitie , waarin de beste teams van Europa het tegen elkaar gaan opnemen in een eigen toernooi, los van de kleinere clubs. In totaal twintig ploegen worden toegelaten.

"We zitten natuurlijk niet te juichen als het Nederlands Elftal zonder zijn beste spelers moet gaan voetballen", vervolgt Pouw. Toch denkt hij niet dat de UEFA dit zal laten gebeuren. "Het EK is een verdienmoment. Denk je nou echt dat ze zo dom zijn dat ze de beste spelers niet uit gaan nodigen?"

"Ik heb bijna met afschuw kennis genomen van dit plan", zegt Remco Ravenhorst van supportersvereniging Feyenoord. "De brutaliteit van die clubs is ongekend, en dan wordt het nieuws ook nog in het holst van de nacht naar buiten gebracht. En dat in een tijd waarin het in toenemende mate gaat over solidariteit, en waarin supporters belangrijk zijn om de clubs overeind te houden."

Ravenhorst vindt dat de verschillen tussen clubs juist kleiner moeten worden en niet groter. "Ook in Nederland, dat is wat voetbal mooi maakt. Als de omzet van de clubs zoveel gaat verschillen, dan kun je als kleine club nog zóveel geluk hebben, kampioen word je niet."

"Het zal hard gespeeld gaan worden en de lobbygroepen van beide partijen zijn sterk, maar toch denk ik niet dat die Super League er gaat komen."