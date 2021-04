UEFA-bestuurslid: 'Real Madrid, City en Chelsea per direct uit Champions League'

Vreugde bij Gabriel Jesus (Manchester City) - AFP

Real Madrid, Manchester City en Chelsea lopen het risico per direct uitgesloten te worden van de halve finales van de Champions League. Dat verklaarde de Deen Jesper Moller, lid van het dagelijks bestuur van de Europese voetbalbond UEFA, maandag bij de Deense zender DR. De drie clubs plaatsten zich onlangs voor de halve eindstrijd van het belangrijkste Europese bekertoernooi, maar maken ook deel uit van de twaalf clubs die zondagavond aankondigden met een nieuwe Super League te beginnen buiten de Europese voetbalbond UEFA om. Dit tot grote woede van de UEFA. Vrijdag besluit "Deze clubs moeten vertrekken", zei Moller, voorzitter van de Deense voetbalbond. "Ik verwacht dat het besluit vrijdag valt. We zullen dan ook moeten kijken hoe we de Champions League dit seizoen verder afwerken. We hebben vrijdag nog een speciale vergadering met het dagelijks bestuur." Real Madrid speelt op 27 april de eerste wedstrijd thuis tegen Chelsea en Paris Saint-Germain ontvangt een dag later Manchester City. De returns zijn de week daarop.

Hakim Ziyech staat met Chelsea in de halve finales van de Champions League - AFP

Ook Manchester United en Arsenal zouden op korte termijn getroffen kunnen worden door een Europese uitsluiting. Beide Engelse clubs hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Europa League. Manchester United begint volgende week donderdag thuis tegen AS Roma en Arsenal speelt in Spanje tegen Villarreal. De returns zijn een week later. Van Praag: 'Agnelli is ordinaire leugenaar' Michael van Praag, die deze week afscheid neemt als bestuurslid van de UEFA, haalde na afloop van zijn laatste bestuursvergadering hard uit naar met name Andrea Agnelli. Hij noemde de voorzitter van de Italiaanse topclub Juventus, een van de clubs die meedoet aan de Super League, een ordinaire leugenaar, een bedrieger en een verrader. Volgens Van Praag steunde Agnelli eerder gemaakte afspraken tegen de totstandkoming van de Super League.