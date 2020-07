Juliana na terugkeer langs bij zieke koningin

Prinses Juliana is na terugkeer in ons land meteen op bezoek gegaan bij haar zieke moeder op Paleis Het Loo. Wilhelmina werd vorige week getroffen door een acute longontsteking.

Juliana was vorige maand met het stoomschip Queen Elisabeth naar Amerika vertrokken om haar dochters op te halen. Beatrix (7), Irene (5) en Margriet (2) kunnen nu de oorlog voorbij is uit Canada worden overgebracht. Voor de in Ottawa geboren Margriet wordt het de eerste kennismaking met Nederland.

Voordat de prinsessen de oversteek maakten gingen ze in New York nog langs bij naaikamer van de Netherlands Aid Society. Daar maken Amerikaanse huisvrouwen kleding om naar het noodlijdende Nederland te verschepen.

Verwaarloosde verkoudheid

Gisteren kwam het koninklijk gezelschap op de Queen Mary aan in Schotland. De dochters zullen nog een paar weken in Groot-Brittannië blijven, maar Juliana reisde per Dakota meteen door naar ons land. Na een korte tussenstop op Schiphol landde ze vanmorgen op vliegveld Teuge.

Koningin Wilhelmina schijnt het intussen iets beter te doen. Haar lijfarts maakte vorige week bekend dat een verwaarloosde verkoudheid tot een longontsteking had geleid. Hoewel die aanvankelijk zorgen baarde nam de ziekte daarna een gunstig verloop.

Wel heeft de koningin geruime tijd rust nodig.