Dolfinarium laat dolfijnen niet meer door hoepels springen, maar shows blijven

Nu zegt het Dolfinarium z'n shows aan te passen, maar ze verdwijnen niet helemaal. Dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection Nederland is kritisch. Wat hen betreft zouden er helemaal geen voorstellingen meer met dolfijnen moeten zijn: "Kinderen leren vooral dat het prima is om wilde dieren te gebruiken voor ons vermaak. Niet de bezoeker dient centraal te staan, maar het welzijn van de dieren."

Vorig jaar schreef een onderzoekscommissie in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een kritisch rapport over het zeezoogdierenpark in Harderwijk. De dieren worden te veel gebruikt als 'performers', de verblijven zijn ondermaats en de fotomomenten met de dieren in het Dolfinarium zijn in strijd met de educatieve rol van dierenparken, concludeerde de commissie .

Het park verkeert door de coronamaatregelen in financieel zwaar weer, maar wil investeren in de toekomst. In het nieuwe programma is meer aandacht voor het natuurlijke gedrag van de dieren en de invloed van de mens op de natuur, aldus het Dolfinarium. Om aantrekkelijk te blijven investeert het park ook in andere activiteiten, zoals een waterpark.

Ook neemt die dierentuin afscheid van twee walrussen, acht tuimelaars en twee Californische zeeleeuwen. Die verhuizen naar een park in China. Het ministerie adviseerde daartoe omdat de zeeleeuwen in hun verouderde verblijf niet diep genoeg konden duiken. Het verblijf dat vrijkomt wordt voor andere dieren opengesteld, waardoor die meer bewegingsvrijheid krijgen.

World Animal Protection betwijfelt of dat een oplossing is: "Er bestaat geen enkele garantie dat met deze dieren in China niet wordt gefokt of dat ze niet worden ingezet voor dieronwaardig entertainment."

Geen fokverbod

Na de kritiek die volgde op een uitzending van onderzoeksprogramma RamBam stopte de dierentuin in 2016 al met het kunstmatig insemineren van dolfijnen. Met een verborgen camera was gefilmd dat een verzorger een dolfijn aftrok in het kader van het fokprogramma.

In 2017 werd er voor het laatst een dolfijn geboren in het Dolfinarium. "We hebben genoeg dolfijnen in ons Dolfinarium.", zegt Alex Tiebot, manager van het Dolfinarium. Hij sluit niet uit dat het fokprogramma op de lange termijn weer wordt opgepakt.

World Animal Protection wil dat de Tweede Kamer een fokverbod aan het Dolfinarium oplegt en bood daartoe een petitie aan. "Leven in gevangenschap voor dolfijnen is niet acceptabel", zegt Sanne Kuijpers van de dierenbeschermingsorganisatie tegen Omroep Gelderland.