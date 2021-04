Geen vergunning voor 538 Oranjedag, testfestival Lichtenvoorde 'uitgesteld'

Twee omstreden testevenementen waarbij 10.000 bezoekers aanwezig zouden zijn, gaan toch niet door. Het gaat om de 538 Oranjedag in Breda en het Startschotgala in Lichtenvoorde.

In Breda heeft de burgemeester geen vergunning afgegeven, in Lichtenvoorde heeft de organisatie zelf besloten het evenement uit te stellen. De 538 Oranjedag stond gepland voor 24 april, het Startschotgala zou op 1 mei plaatsvinden op het terrein van de Zwarte Cross. De organisatie van het festival in Lichtenvoorde kijkt of er een andere datum voor het festival gevonden kan worden.

De feesten maken deel uit van een reeks Fieldlab-evenementen. Bezoekers moesten een negatief testresultaat kunnen tonen. De proeffestivals hadden moeten uitwijzen hoe zulke massale evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. Eerder waren de Fieldlabs kleinschaliger van aard. Deze festivals hadden kennis op moeten leveren over of de preventieve maatregelen ook op grotere schaal werken.

Openbare orde

Het Startschotgala is uitgesteld vanwege de maatschappelijke discussie, zegt de organisator. Als belangrijkste reden voor het niet verlenen van een vergunning voor de Oranjedag noemt de gemeente Breda de maatschappelijke onrust en de openbare orde: "De politie krijgt steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de Fieldlabs aan zal trekken met alle veiligheidsrisico's van dien", aldus burgemeester Paul Depla in een verklaring. Ook gaf de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) een negatief advies over het Fieldlabfeest.

De afgelopen week kwam er veel kritiek op het voorgenomen evenement. Een petitie tegen het feest in hartje Breda werd zo'n 370.000 keer ondertekend. Het kabinet liet de beslissing over het al dan niet doorgaan van het feest over aan de gemeente Breda.

De petitie was een initiatief van een arts in het Bredase Amphia Ziekenhuis. Hij noemde het feest "een slag in het gezicht" van "verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijst, hun naasten en anderen". Ook horecaondernemers uit Breda waren boos over het feest.

Bezoekers die een kaartje gekocht hebben, krijgen hun geld terug, zegt 538-eigenaar Talpa. De organisatie van het Startschotgala zegt "spoedig" terug te komen op de vraag wat er met de gekochte kaartjes gebeurt.