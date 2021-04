UEFA stelt besluit speelsteden EK uit tot vrijdag

De Europese voetbalbond UEFA heeft de definitieve bevestiging van de twaalf speelsteden tijdens het komende EK uitgesteld naar vrijdag. Beoogde EK-steden München, Bilbao en Dublin hebben hierdoor iets meer tijd gekregen om met de autoriteiten in het land te regelen dat er publiek bij de EK-wedstrijden aanwezig kan zijn. Dat is een van de eisen van de UEFA om de duels te laten plaatsvinden.

De UEFA zou in eerste instantie maandag uitsluitsel over de speelsteden geven. Het wegens corona uitgestelde EK vindt dit jaar plaats in twaalf stadions in evenveel landen. Amsterdam is een van de twaalf speelsteden. In de Johan Cruijff Arena kan in juni gespeeld worden met publiek. De KNVB heeft van de overheid toestemming minimaal 12.000 fans onder voorwaarden toe te laten. In Amsterdam staan vier EK-duels gepland.

Het EK start op 11 juni in Rome en eindigt op 11 juli in Londen. Naast Rome, Londen en Amsterdam mogen er ook fans bij de duels in Kopenhagen, Glasgow, Boedapest, Boekarest, Sint-Petersburg en Bakoe aanwezig zijn. In Dublin, Bilbao en München hebben de autoriteiten daar nog geen toestemming voor gegeven. Bilbao zou eventueel vervangen worden door Sevilla.