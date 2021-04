Bijna honderd notarissen kunnen geen akten passeren na hack bij ict-leverancier

Een ICT-bedrijf dat digitale infrastructuur levert voor notarissen is vrijdag gehackt. Daardoor konden 96 notariskantoren vandaag niet hun normale werkzaamheden verrichten, zoals het passeren van akten. Uit voorzorg zijn servers en databases van notariskantoren en enkele leveranciers van notarissoftware afgesloten, meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). In Nederland zijn rond de 800 notariskantoren.

Door het platleggen van de servers kunnen de notarissen niet bij de contactinformatie van hun klanten. Daarom kunnen veel klanten ook niet actief geïnformeerd worden over de hack en de gevolgen daarvan.

Wanneer het probleem opgelost is, is niet nog niet bekend. Volgens de KNB zal zeker een deel van de notariskantoren morgen ook nog last hebben van de gevolgen. De KNB zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er gegevens zijn buitgemaakt.

Het bedrijf waar de hack heeft plaatsgevonden is Managed IT. De website van het bedrijf was vanmiddag nog niet bereikbaar. De communicatie vanuit Managed IT wordt verzorgd door het incidententeam voor digitale dienstverleners van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Een woordvoerder van het team zegt geen uitspraken te kunnen doen over de aard van de hack en hoe lang de problemen naar verwachting zullen aanhouden.