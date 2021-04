Moscon troeft peloton af in eerste etappe Ronde van de Alpen

Gianni Moscon heeft in Innsbruck de eerste etappe in de Ronde van de Alpen (voorheen de Ronde van Trentino) op z'n naam geschreven. De Italiaan van Ineos ontsnapte op 4 kilometer van de meet en bleef het aanstormende peloton net voor.

De eerste etappe was met de Passo del Brennero (2de categorie) en twee keer de Axams (3de categorie) de minst zware rit in deze vijfdaagse klimkoers, die geldt als voorbereiding op de Giro d'Italia. De eerste grote ronde van het seizoen begint op 8 mei in Turijn.

De vluchters Alessandro De Marchi, Márton Dina en Felix Engelhardt werden nog voor de top van de laatste col ingerekend. Moscon deed een ultieme poging en kreeg op een kilometer van de finish nog gezelschap van Idar Andersen. In de sprint hield hij de Deen en de meute achter zich.