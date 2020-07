Arnhem en Oosterbeek nu decor voor oorlogsfilm

Vlammenwerpers spuwen vuur door de straten van Oosterbeek. Er klinken explosies, gevolgd door hevige beschietingen. Britse soldaten rennen schichtig over straat en verschuilen zich in de ruïnes van de kapotgeschoten huizen. Ergens in een voortuin staat een Duitse tank in brand.

Voor de inwoners van het zwaar beschadigde Oosterbeek is het een onwerkelijke aanblik. Terwijl ze druk bezig zijn hun huizen - of wat daarvan over is - bewoonbaar te maken, is een deel van het dorp in een filmset veranderd. Op de puinhopen van het echte oorlogsgeweld spelen Britse militairen na hoe ze hier nog geen jaar geleden een gevecht op leven en dood voerden tijdens de Slag om Arnhem.

Oorspronkelijk wilde de Britse filmproducent Castleton Knight een korte documentaire over de Slag om Arnhem maken onder de titel Men of Arnhem. Maar gaandeweg besloot hij een speelfilm te maken die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid staat. Samen met de Ierse regisseur Brian Desmond Hurst ging hij op zoek naar de helden van Arnhem voor hun film Theirs is the Glory.

Schuttersputjes

Zo'n 200 soldaten van de Eerste Britse Luchtlandingsdivisie, die hier landden tijdens operatie Market Garden, zijn teruggekeerd naar Arnhem en Oosterbeek. Voor de duur van de opnames zijn ze ingekwartierd in een kazerne in Nijmegen. Per draaidag krijgen ze drie pond.

Een echt script voor de film is er niet, de soldaten vertellen wat ze hebben meegemaakt en spelen dat vervolgens na. Op de plek waar honderden van hun kameraden om het leven kwamen, schieten ze nu op de denkbeeldige vijand. Weggedoken in de schuttersputjes die ze vorig jaar zelf gegraven hebben.

Bekijk in deze video een fragment uit Theirs is The Glory. De brug in Arnhem is na operatie Market Garden gebombardeerd. Daarom hebben de filmmakers de brug op een glazen plaat laten graveren, die ze voor de camera hebben gezet.