UEFA: spelers van clubs in Super League niet meer op EK en WK

"Het nieuws van de nieuwe Super League is nog vers, maar wij zullen er alles aan doen om dit te stoppen", zei Ceferin. "Voetballers van clubs die deelnemen aan de Super League zullen niet meer op een WK of EK mogen uitkomen. Dat gaan we regelen."

Als het aan de UEFA ligt, zullen spelers die met hun clubs actief zijn in de aangekondigde Super League niet meer welkom zijn op een Europese titelstrijd en het wereldkampioenschap. Dat meldde een zichtbaar boze UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin op een persconferentie in Montreux, voorafgaand aan het 45ste congres van de Europese voetbalunie. De sancties zouden al kunnen gelden voor het komende EK in juni.

Vicevoorzitter Margaritis Schinas, onder meer belast met 'het promoten van de Europese levenswijze', liet op Twitter wel al zijn afkeuring blijken over het plan. Sport in Europa moet volgens hem zijn gebaseerd op diversiteit en voor iedereen toegankelijk zijn. Er is volgens de Griek in de EU "geen ruimte voor de paar rijke en machtige clubs die zich willen losmaken van de organisaties die staan voor nationale competities, met promotie en degradatie, en steun voor amateurclubs".

Hebzucht

"Het is een beschamend voorstel van clubs die enkel nog geleid worden door hebzucht", aldus Ceferin. "Ze spugen er recht mee in het gezicht van de voetbalfans. Niet alleen in het voetbal proberen we ons te verenigen. Regeringen werken ook samen. Maar er zijn dus mensen die niet denken aan solidariteit. Ze denken er alleen maar aan hoe ze zelf meer geld in hun zakken kunnen krijgen. Dat is afschuwelijk."

Ceferin dankte de Duitse en Franse topclubs, die vooralsnog hebben aangegeven niet te participeren in de Super League. "Gelukkig zijn de meeste mensen in de voetbalwereld niet zo, zoals grote Duitse en Franse voetbalclubs. De UEFA laat 90 procent van alle inkomsten terugvloeien in het voetbal. We zullen dat altijd zo houden en zullen ons blijven verzetten tegen een gesloten competitie waarvoor clubs zich niet eerlijk kunnen kwalificeren."

Agnelli

"Ik ben als advocaat vroeger veel slechte mensen tegengekomen", vervolgde de Sloveen. "Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik sprak zaterdag nog met voorzitter Andrea Agnelli van Juventus. Hij verzekerde me dat de plannen over een nieuwe Super League alleen maar geruchten waren. Een dag later volgde er een persbericht. Sommige mensen denken kennelijk alleen maar aan zichzelf. Daar moet alles voor wijken."