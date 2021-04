UEFA voert in 2024 nieuwe opzet Champions League in

De Champions League krijgt vanaf het seizoen 2024/2025 een nieuwe opzet. De UEFA heeft vandaag de plannen, waaraan het jaren heeft gesleuteld, bekrachtigd. Er komt een compleet nieuw speelsysteem, er gaan meer clubs meedoen (36 in plaats van 32) en er komen honderd wedstrijden bij. De clubs gaan daardoor veel meer geld verdienen.

In de nieuwe opzet is er geen poulefase meer, maar komt er één ranglijst van 36 deelnemende clubs. Alle ploegen spelen tien wedstrijden tegen tien verschillende tegenstanders. Wie tegen wie speelt (en of dat thuis of uit is) wordt door een loting bepaald.

Met de hervorming van de Champions League krijgen alle drie de Europese bekertoernooien een grote poule met 36 deelnemers. Teams in de Europa League spelen na loting acht duels in de eerste fase. Ploegen uit de Conference League slechts zes. De beste acht ploegen plaatsen zich voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 strijden om nog eens acht plaatsen in de knock-outfase.

Antwoord

De nieuwe opzet van de Champions League is het antwoord van de UEFA op de zondag door twaalf Europese grootmachten aangekondigde Super League. Zes Engelse, drie Italiaanse en drie Spaanse clubs willen aan een eigen competitie beginnen, die miljarden euro's meer moet opleveren dan nu het geval is met de Champions League van de UEFA.

Voor AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur gaan de hervormingen van de UEFA niet ver genoeg. Zij willen al in augustus beginnen met de nieuwe Super League, een nieuwe midweekse competitie buiten de huidige Europese toernooien om die 10 miljard euro aan inkomsten moet genereren.