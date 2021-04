Sloop huizen Rotterdam na jaren protest: 'Alsof een stuk uit mijn hart wordt gesneden'

Na jaren van strijd met bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam is woningcorporatie Vestia begonnen met het slopen van huizen in de wijk. Bewoners hebben fel geprotesteerd en zijn rechtszaken begonnen, maar Vestia en de gemeente Rotterdam mogen de meeste plannen toch doorzetten. Inwoners van de wijk laten ook vandaag, uit protest, de hele dag nog van zich horen.

Het conflict over de Tweebosbuurt loopt al jaren. Zo'n drie jaar geleden kregen bewoners van ruim 500 huizen een brief op de mat met de mededeling dat de wijk zou worden vernieuwd. Huizen moesten tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Vandaag is begonnen met de eerste sloopwerkzaamheden.