Formule 1-podcast #3: ‘Gelukkig zijn Verstappen en Hamilton geen robots’

In de derde Formule 1-podcast van 2021 blikt presentator Amber Brantsen met analist Jan Lammers en verslaggever Louis Dekker terug op de Grand Prix van Emilia-Romagna. De eerste zege van het seizoen voor Max Verstappen, die in de tweestrijd om de wereldtitel met Lewis Hamilton een achterstand heeft van slechts één punt. Lammers prijst de sportiviteit van Hamilton, die in de eerste bochtencombinatie van de race een tikje kreeg van Verstappen: "We hadden Hamilton niet meteen klagend op de boordradio en hij was niet gelijk veroordelend richting Max."

Dekker is blij dat de race op Imola heeft bewezen dat ook Verstappen en Hamilton 'gewoon' mensen zijn. "Eigenlijk maakte iedereen wel een fout, zelfs zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Dekker: "Hij zei dat hij te haastig was. Ik denk dat dát de essentie was." "Dat is natuurlijk de grootste winst van deze race. We zien dat er mensen in die cockpits zitten."

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn verwikkeld in een fel gevecht op het circuit van Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna - AFP