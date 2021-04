Deel van een schep gevonden bij zoektocht naar vermiste vrouw in Scharwoude

De politie heeft een deel van een schep gevonden tijdens een zoektocht naar het lichaam van de al drie jaar vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn. De vondst werd gedaan in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude.

Het onderzoek begon vanochtend. Een deel van het gebied is afgezet. Bezoekers en omstanders is gevraagd het recreatiegebied te verlaten. De politie zoekt ook met een boot langs de walkanten van een sloot.

Waarom de politie nu zoekt in Scharwoude is niet bekend. De afgelopen jaren werd er meerdere keren naar het lichaam van Bansi gezocht in een bos in Wieringerwerf en langs de Afsluitdijk.

Schep

Eerder heeft de politie naar buiten gebracht dat de stoffelijke resten van de Hoornse zeer vermoedelijk zijn begraven en dat daarbij gebruik is gemaakt van een schep.

Ook is uit dat onderzoek naar voren gekomen dat de schep mogelijk gebroken zou zijn en in het water is gegooid. Of het gevonden onderdeel afkomstig is van de schep die gebruikt is bij het begraven van de resten van Bansi, is nog niet duidelijk.

Lichaam mogelijk opgelost

De Surinaams-Hindoestaanse Bansi uit Hoorn wordt sinds februari 2018 vermist. Ze was toen 22 en in verwachting. De politie ging er al snel van uit dat ze slachtoffer was van een misdrijf en waarschijnlijk niet meer in leven was.

In november 2020 arresteerde de politie een 34-jarige man uit Rijswijk. Manodj B. was Bansi's vroegere geliefde en zou haar voor de tweede keer zwanger hebben gemaakt. Uit het onderzoek van de politie komt naar voren dat Bansi de zwangerschap niet wilde afbreken, iets wat ze de eerste keer wel zou hebben gedaan. Bansi woonde bij B., zijn echtgenote en zijn vader in huis.

Volgens het dossier is het lichaam van Bansi in natriumhydroxide opgelost door B. Mogelijk zijn er botten overgebleven. De politie en het Openbaar Ministerie vermoeden dat gezinsleden van B. betrokken waren bij de moord.

Oproep familie

De zoektocht vandaag volgt op een oproep van de familie van Bansi aan het OM in de Telegraaf. Daarin uitten ze onvrede over het verloop van de zoektocht naar de vrouw. Ze vinden onder meer dat het onderzoek te lang duurt.

De ouders zijn blij dat er nu toch weer gezocht wordt. "Ze hopen dat er eindelijk uitsluitsel komt en dat Sumanta wordt gevonden. Al houden ze er ook rekening mee dat het misschien wel nooit gaat gebeuren", zegt hun advocaat tegen NH Nieuws.