Zalm, Wijn en Vogelzang: de verdachten in de ABN Amro-witwaszaak

Zalm - ANP

Lang bleef het in het midden of Gerrit Zalm verantwoording moet afleggen over de witwaszaken bij ABN Amro, die het Openbaar Ministerie onderzoekt. Maar op de dag van de bekendmaking van een schikking met het OM, werd duidelijk dat de oud-bankdirecteur en voormalig minister officieel verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek. Zalm bevestigt dat aan de NOS. Volgens het OM, dat zelf geen namen noemt, zijn er vooralsnog twee andere verdachten. Oud-bestuurder Chris Vogelzang heeft zelf verklaard dat hij verdachte is. Hij legt daarom per direct zijn functie als hoogste baas bij Danske Bank neer. Ook Zalm vertrekt; hij was bij Danske Bank lid van de raad van bestuur. De derde verdachte is Joop Wijn, voormalig lid van de raad van bestuur van ABN Amro. Op dit moment is Wijn commissaris bij Schiphol. De luchthaven laat in een reactie weten: "De Raad van Commissarissen van Schiphol is door Joop Wijn op de hoogte gesteld van het bericht van het OM. Wij wensen hem veel sterkte tijdens dit onderzoek." Het vertrek van Wijn bij Schiphol stond al gepland voor juni.

Gerrit Zalm in 2016, hij was toen bestuursvoorzitter bij ABN Amro - ANP

Veel mensen kennen Gerrit Zalm nog als minister van Financiën, een post die hij van 1994 tot 2007 bijna voortdurend bekleedde. Na zijn politieke carrière ging hij het bedrijfsleven in; eerst als hoofdeconoom bij de DSB Bank, daarna als financieel directeur. De bank ging in 2009 failliet. Tot vandaag was hij commissaris bij Danske Bank, dat zelf nog steeds geplaagd wordt door een groot witwasschandaal, waar hij moest helpen orde op zaken te stellen. Vandaag maakt de bank bekend dat Zalm daar aftreedt als lid van de raad van bestuur. In het onderzoek van het OM naar de witwascontrole door ABN Amro was Zalm eerst als getuige opgeroepen. Nu is hij dus verdachte. "We vinden het heel betreurenswaardig en onnodig beschadigend dat drie mensen verdachten zijn, zonder dat wij daar inhoudelijk nog op hebben kunnen reageren", zegt de advocaat van Gerrit Zalm.

Chris Vogelzang in 2011, hij zat toen in de raad van bestuur van ABN Amro - ANP

Een tweede verdachte in de zaak is Chris Vogelzang. Hij vervulde sinds 2000 verschillende functies bij ABN Amro. In 2009 trad hij toe tot tot de raad van bestuur; hij verliet de bank in december 2016. Tot vandaag was Vogelzang baas van Danske Bank. In een reactie laat hij weten "erg verrast" te zijn door het besluit van justitie. Hij zegt zelf overtuigd te zijn dat hij zijn werk altijd integer en toegewijd heeft gedaan. Toch stapt hij op vanwege het grote witwasonderzoek dat nog bij Danske Bank loopt, zodat de speculaties over zijn verdachtmaking daarop geen invloed hebben.

Joop Wijn in 2013 - ANP