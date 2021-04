Mars-helikoptertje Ingenuity maakt historische eerste vlucht op andere planeet

De 1,8 kilo wegende heli maakte rond 09.30 uur een vlucht van ongeveer een halve minuut, op drie meter hoogte. Door de vertraging in de communicatie met de rode planeet kwam de bevestiging op aarde pas tegen 13.00 uur.

Mars-helikoptertje Ingenuity heeft zijn eerste succesvolle vlucht gemaakt. Het onbemande toestel schrijft daarmee geschiedenis door als eerste helikopter een vlucht boven een andere planeet te maken. NASA zelf spreekt van een grote doorbraak in de luchtvaart: "Een gebroeders-Wrightmoment".

Omdat radiosignalen van en naar Mars er ongeveer twintig minuten over doen, was het rechtstreeks aansturen van het toestel op Mars niet mogelijk. Voor het opstijgen van de Ingenuity gaven ingenieurs een commando, waarna het helikoptertje een geprogrammeerde vlucht uitvoerde.

Toekomst

Met vluchten zoals deze wil NASA onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is om een grotere helikopter naar Mars te sturen die op plekken kan komen die voor Marswagentjes onbereikbaar zijn. Uitdagingen voor NASA zijn de lage luchtdruk en temperaturen op Mars, evenals de batterijcapaciteit van de heli.

Ingenuity zou eigenlijk al een week geleden zijn eerste korte vlucht op Mars maken, maar die werd uitgesteld. Bij een check was toen een technisch probleem aan het licht gekomen.