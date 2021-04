NOS Voetbalpodcast #149: 'De Super League is gewoon een geldcomplot'

Presentator Arno Vermeulen bespreekt in de NOS Voetbalpocast de afgelopen voetbalweek met commentatoren Jan Roelfs, Arman Avsaroglu en Jeroen Grueter. De heren bespreken de bekerfinales van Nederland en Spanje, maar ook het Europese seizoen van Ajax en het overlijden van 'Mister PSV' Willy van der Kuijlen.

Vorige week werden de Amsterdammers in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. "Als Ajax echt die sprong wil maken en dat gat wil dichten naar die ploegen in de top van Europa, dan moet je wel van dit soort tegenstanders kunnen winnen," aldus Avsaroglu. Grueter is het met hem eens: "AS Roma is natuurlijk helemaal geen tegenstander waartegen Ajax uitgeschakeld had moeten worden."