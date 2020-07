Twitter bevestigt: hackers zagen privéberichten 'gekozen Nederlandse functionaris'

Bij de grote inbraak in de systemen van Twitter vorige week woensdag hebben de daders de privéberichten van 36 mensen kunnen lezen. Twitter heeft dat zelf bekendgemaakt en zegt dat onder de getroffenen ook een "gekozen functionaris" uit Nederland is, met wie naar alle waarschijnlijkheid Tweede Kamerlid en PVV-leider Wilders wordt bedoeld.

In een gesprek van de NOS met de Nederlandse hacker die op het account van Wilders inbrak bleek al dat die toegang had tot de privéberichten van de PVV-voorman.

Gebruikers van Twitter die elkaar op het platform volgen kunnen privéberichten, zogenoemde 'direct messages' uitwisselen. Die berichten zijn niet door anderen te lezen.

Wilders was een van degenen wiens account vorige week werd overgenomen. Zijn profielfoto werd vervangen door een karikatuur en uit zijn naam werden tweets over complottheorieën geretweet. Onduidelijk was nog of de hack van Wilders' account verband hield met die van prominente Amerikanen, maar Twitter lijkt dat nu dus te bevestigen. De Nederlandse hacker zegt dat hij hulp heeft gehad van een Amerikaan bij het uitzetten van de beveiliging.

Eerder werd al bekend dat de hackers ook toegang hebben gehad tot persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. Ze zouden geen wachtwoorden hebben onderschept.

Bitcoins overmaken

Bij de hack van vorige week werden mogelijk met hulp van Twitter-medewerkers de accounts van 45 vooraanstaande Amerikaanse zakenlui en politici gehackt, zoals Tesla-topman Elon Musk, Microsoft-oprichter Bill Gates en presidentskandidaat Joe Biden. Twitter wil niet zeggen of zij ook horen bij de 36 mensen van wie de privéberichten toegankelijk waren.

De hackers riepen vanuit de accounts op om bitcoins over te maken en slaagden erin voor zo'n 100.000 dollar aan de cryptomunt buit te maken, die zijn weggesluisd.