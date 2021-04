Kans groot op persconferentie morgen over mogelijke versoepelingen

De kans is groot dat er morgen een persconferentie komt over mogelijke versoepelingen. Dat blijkt uit antwoorden van demissionaire bewindslieden voorafgaand aan een overleg in het Torentje over de coronasituatie.

"Het zou goed kunnen dat er morgen een persconferentie is", zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. "Ik heb begrepen dat die er is morgen", zei demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Gisteren bleek na overleg in het Catshuis al dat het kabinet volgens ingewijden positiever is geworden over de kans dat op 28 april de terrassen open kunnen en de avondklok kan worden afgeschaft.

Minister Grapperhaus zei vandaag dat men gisteren met een "positiever gemoed" naar buiten kwam. Maar voordat er een besluit wordt genomen is er vandaag eerst nog overleg met de burgemeesters in het wekelijkse Veiligheidsberaad, aldus Grapperhaus.

Meerdere burgemeesters van grote steden dringen al langer aan op versoepelingen. Ze wijzen erop dat inwoners in dichtbevolkte gebieden de buitenruimte hard nodig hebben. Ook vrezen ze dat handhaving onhaalbaar wordt en dat het "lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners" komt te staan.

Kritiek op communicatie

Op de persconferentie morgen zou ook duidelijk kunnen worden of de detailhandel onder voorwaarden open kan en of het advies voor het ontvangen van maximaal één bezoeker per dag verandert in twee. Duidelijk was al wel dat vanaf 26 april weer een dag in de week fysiek onderwijs wordt toegestaan voor het hbo en op de universiteit.

In de Tweede Kamer is kritiek op de communicatiestrategie van het demissionaire kabinet. Een week voor het debat van afgelopen woensdag lekte 21 april als datum voor mogelijke versoepelingen uit. Daar kwam het kabinet na een paar dagen van terug.

In het debat woensdag, zei demissionair premier Rutte dat versoepelingen op korte termijn allerminst zeker waren. Afgelopen vrijdag zei Rutte dat er mogelijk pas vanaf half mei versoepelingen mogelijk zijn.

Dat er nu weer wat meer optimisme is, komt onder meer doordat de ziekenhuisbezetting niet langer toeneemt, maar al twee weken min of meer stabiel is.