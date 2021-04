Rusland brengt oppositieleider Navalny over naar gevangenisziekenhuis

De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny wordt verplaatst naar een ziekenhuis. Daartoe heeft de Russische staatsgevangenisdienst FSIN besloten. Navalny is sinds drie weken in hongerstaking.

FSIN zegt in een verklaring dat Navalny zal worden overgebracht naar een ziekenhuis voor veroordeelden in een andere strafkolonie in Vladimir, een stad 180 kilometer ten oosten van hoofdstad Moskou. Volgens FSIN is de toestand van Navalny "bevredigend" en wordt hij dagelijks door een arts onderzocht. In de verklaring staat dat Navalny ermee heeft ingestemd om vitaminesupplementen in te nemen.

Wanneer hij precies verplaatst wordt, is niet duidelijk. "Maar daar zal, gezien zijn gezondheidstoestand, niet lang mee worden gewacht", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp.

De aankondiging komt twee dagen nadat Navalny's arts had gezegd dat zijn gezondheid snel achteruitgaat en dat de 44-jarige Kremlin-criticus op de rand van de dood zou kunnen staan. Navalny's bloed bevat te veel kalium, wat een hartstilstand kan veroorzaken, schreef de arts die testresultaten heeft ontvangen van de familie van de oppositieleider.

Oproep uit verschillende hoeken

Zo'n zeventig prominenten uit de kunst- en cultuurwereld riepen president Poetin afgelopen weekend op om Navalny adequate medische bijstand te geven. De oproep is ondertekend door Nobelprijswinnaars als J.M. Coetzee, Orhan Pamuk en Svetlana Aleksijevitsj, schrijvers als J.K. Rowling en Salman Rushdie, historici Simon Schama en Orlando Figes, journalisten David Remnick en Anne Applebaum, acteurs Jude Law en Ralph Fiennes en oud-Abba-lid Björn Ulvaeus.

"Die oproep zal er ongetwijfeld aan hebben bijgedragen dat hij verplaatst wordt", zegt de correspondent. "Er is heel veel aan de gang nu. Eerder hebben artsen ook al een open brief geschreven. En tientallen Russen zijn uit solidariteit in hongerstaking gegaan om druk te zetten op de overheid."

Daarnaast heeft de aanhang van Navalny gisteren een demonstratie aangekondigd. Ze hopen woensdag bij elkaar meer dan een half miljoen mensen op de been te krijgen.

"Het besluit tot overplaatsing zou mede ingegeven kunnen zijn om dat protest de wind uit de zeilen te nemen", denkt Groot Koerkamp. "Demonstranten zouden dan misschien wel overwegen om niet de straat op te gaan. Want demonstreren is een riskante onderneming in Rusland." Maar ook het Witte Huis heeft aangekondigd dat Rusland vanuit de VS sancties kan verwachten mocht Navalny overlijden.

Navalny is al jaren de belangrijkste criticus en uitdager van president Poetin, maar zijn beweging staat geen gewapende opstand of revolutie voor. Begin dit jaar werd Navalny veroordeeld tot 2,5 jaar cel in een strafkamp voor het schenden van de regels van een eerdere voorwaardelijke straf en voor het beledigen van een oorlogsveteraan.