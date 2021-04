Formatie-klimaatwake van start bij Catshuis in Den Haag

Zolang de kabinetsformatie duurt, wordt bij het Catshuis een wake gehouden voor het klimaat. Vanaf vanmiddag staan er tussen 08.00 en 20.00 uur telkens twee mensen bij de ambtwoning van de minister-president om aandacht te vragen voor "effectief en rechtvaardig klimaatbeleid". Tussen 20.00 en 08.00 uur gaat de wake online door.

''We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde", zegt organisator De Klimaatwakers. "Door te waken roepen we ook anderen op om zich te laten raken door de ramp die zich aan het voltrekken is." Het initiatief wordt gesteund door een breed scala aan jongerenafdelingen van politieke partijen, milieuorganisaties en hulporganisaties als Oxfam Novib en Cordaid.

Coronacrisis

Hoewel de formatiegesprekken (vooralsnog) niet in het Catshuis worden gehouden, maar op het Binnenhof, heeft de organisatie toch bewust voor die plek gekozen. "We vinden dat het klimaat moet worden behandeld als een grote crisis", zegt een woordvoerder. "En bij de coronacrisis worden de ingrijpende maatregelen ook vanuit het Catshuis genomen."

Qua maatregelen geven De Klimaatwakers vast een voorzetje. Volgens hen moet Nederland in 2025 klimaatneutraal zijn. Daarbij moet de ecologische crisis zoveel mogelijk worden beperkt en moet ons land steun bieden aan andere landen die momenteel al de gevolgen ondervinden van de crisis, zegt de organisatie.