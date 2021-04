Man aangehouden voor brandstichting Tafelberg

De politie in Zuid-Afrika heeft een man aangehouden op verdenking van brandstichting bij de Tafelberg in Kaapstad. De brand ontstond gisterochtend en woedt nu nog steeds vanwege de harde wind. Onder meer de bibliotheek van de universiteit van Kaapstad en een eeuwenoude molen zijn verwoest door de vlammenzee.

Volgens lokale media is de verdachte een man van begin 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er zouden nog twee andere mannen betrokken zijn, maar die wisten te ontkomen.

Universiteitsbibliotheek

Omdat de brand nog niet is geblust, hebben de autoriteiten mensen die op de hellingen van de Tafelberg wonen opgeroepen hun huis te verlaten. De universiteit van Kaapstad is voor een deel tegen die hellingen aangebouwd. De bibliotheek van die universiteit beschikt over unieke erfgoederen voor Zuid-Afrika.

De directeur van de universiteitsbibliotheek liet gisteravond in een verklaring weten dat de leeszaal van de bibliotheek volledig is uitgebrand. "Gelukkig heeft het branddetectiesysteem de brandluiken geactiveerd, waardoor is voorkomen dat het vuur zich naar andere delen van de bibliotheek kon uitbreiden."