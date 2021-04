Tottenham stuurt Mourinho een week voor League Cup-finale weg

Tottenham Hotspur heeft coach José Mourinho ontslagen. De Portugees wordt verantwoordelijk gehouden voor de magere resultaten. Tottenham staat momenteel zevende in de Premier League.

De timing is opvallend. Voor Spurs komt er een belangrijk weekend aan. Op zondag is Manchester City de tegenstander in de finale van de League Cup. De club uit Londen kan voor het eerst sinds 2008 weer eens een prijs winnen.

Mourinho nam in november 2019 de taken over van de eveneens ontslagen Mauricio Pochettino, die een paar maanden daarvoor nog de Champions League-finale had gehaald.

Op het moment dat 'The Special One' het overnam, stond Spurs op een veertiende plaats. Mourinho leidde zijn team uiteindelijk naar een zesde plaats.