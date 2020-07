Presidentieel vliegtuig Mexico terug in eigen land, verkoop wil niet lukken

Het presidentiële vliegtuig van Mexico, dat ruim anderhalf jaar in de VS in de verkoop heeft gestaan, is terug in Mexico-Stad. Het lukt ondanks verwoede pogingen niet om een koper te vinden voor de rijk uitgeruste Boeing 787 Dreamliner, een toestel waar de linkse president Andrés Manuel López Obrador graag van af wil.

Het is in 2012 voor 200 miljoen dollar aangeschaft door de vorige president Peña Nieto, maar López Obrador geeft de voorkeur aan vliegreizen per lijnvlucht, in de economy class. Hij maakte de terugkeer van het gewraakte toestel zelf bekend op de tv, terwijl er beelden waren te zien van de landing van het vliegtuig in Mexico-Stad. Daar zal het weer worden geparkeerd in de presidentiële hangar.

Loterij

De verkoop gaat zo moeizaam omdat het naar verwachting veel geld kost om het toestel om te bouwen tot een normaal passagiersvliegtuig. Verder vraagt López Obrador minimaal 130 miljoen dollar, het bedrag waarop het toestel is getaxeerd. Lagere biedingen waren er wel, maar die zijn niet geaccepteerd.

De president heeft wel zijn best gedaan om de luxe kist kwijt te raken: hij heeft geprobeerd hem te ruilen voor medische apparatuur, om hem te slijten aan een groep zakenlieden en zelfs om hem per uur te verhuren.

In februari probeerde hij het via een andere weg: hij liet in Mexico een loterij organiseren waarvan de winnaar het vliegtuig zou krijgen. Later kwam hij daar toch van terug en werd de hoofdprijs een bedrag van 100 miljoen dollar, dat zal worden verdeeld onder honderd deelnemers.

De rest van de opbrengst kan dan mooi gebruikt worden voor onderhoud van de presidentiële Boeing. Daarover ontstond verontwaardiging, want de Mexicanen hebben nu het gevoel dat zij toch weer opdraaien voor de kosten. Ongeveer een kwart van de zes miljoen loten van 25 dollar per stuk is verkocht.

Medische apparatuur

De pogingen tot verkoop gaan intussen door: deze maand liet de regering weten een bod in overweging te hebben van een anonieme aspirant-koper die 120 miljoen dollar op tafel zou willen leggen, deels te voldoen in contanten en deels in de vorm van medische apparatuur.

Dat zou Mexico goed kunnen gebruiken, want het land is zwaar getroffen door het coronavirus. De ziekenhuizen liggen vol en hebben gebrek aan alles. Ongeveer de helft van de bevolking leeft in armoede.