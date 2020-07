Kampioen Liverpool krijgt eindelijk de beker en viert landstitel op Anfield

Binnen werd er ook flink feest gevierd, zij het zonder de supporters. Maar de vreugde was er niet minder om. Het clublied 'You'll never walk alone' knalde door de speakers.

Na de 5-3 zege op Chelsea, overhandigde clublegende Kenny Dalglish de Premier League-trofee aan aanvoerder Jordan Henderson. Dat gebeurde bij 'The Kop', het bekende tribunegedeelte op Anfield waar normaal gesproken de meest fanatieke supporters zitten. De 69-jarige Dalglish werd in 1990 - toen de hoogste Engelse divisie nog de Football League heette - als speler/trainer de kampioen van Engeland.

Jürgen Klopp was uitzinnig van vreugde. "Natuurlijk willen we het liever met de fans vieren, maar het kan helaas niet", aldus de Duitse trainer bij Sky Sports. "We kunnen het niet veranderen. Ik dacht eerst dat we helemaal niet meer zouden voetballen, maar gelukkig is de competitie afgemaakt. Het had ook anders gekund. Sommige competities zijn niet afgemaakt, zoals Nederland en Frankrijk."

Verdediger Van Dijk was vooral blij dat hij eindelijk de trofee mocht vastpakken. "Een droom van ons allemaal. Het is een geweldig gevoel. We kunnen eindelijk zeggen dat we de Premier League hebben gewonnen."

Vlak voordat de Premier League werd stilgelegd, was de titel al binnen handbereik voor Liverpool. Van Dijk: "Het was heel moeilijk dat de competitie werd stilgelegd. Emotioneel ook. Toen we weer begonnen hadden we nog maar zes punten nodig om kampioen te worden. Niemand kan iets zeggen van onze titel. We hebben het verdiend. Volgend seizoen willen we de titel verdedigen."