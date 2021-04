Volkskrant biedt excuses aan voor cartoon Maurice de Hond

De Volkskrant heeft excuses aangeboden voor het plaatsen van een illustratie van Maurice de Hond. Die is paginagroot afgebeeld als poppenspeler die de touwtjes in handen heeft in de Deventer moordzaak.

"Deze roept te veel herinneringen op aan de antisemitische karikaturen uit de nazi-tijd en had dus nooit gepubliceerd mogen worden. We bieden daarvoor onze excuses aan", schrijft hoofdredacteur Pieter Klok in een verklaring op de site van de krant.

De afbeelding heeft geleid tot ophef op sociale media. Oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het op Twitter "een hufterige karikatuur".