Grote woningbrand Brussel: minstens 25 gewonden

Bij een woningbrand in het Belgische Anderlecht, bij Brussel, zijn minstens 25 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn drie zwaargewonden. Onder meer de VRT meldt dat vier van de gewonden brandweermannen zijn.

Rond 03.00 uur vannacht kreeg de brandweer de melding, het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.

"Ter plaatse aangekomen stond dat gebouw in lichterlaaie", zegt een woordvoerder van de Brusselse brandweer tegen de Vlaamse omroep. "Er waren al evacuaties bezig en we hebben zelf verschillende reddingen uitgevoerd."

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De drie zwaargewonden hebben te veel rook ingeademd en een van hen heeft zware brandwonden, meldt de brandweer aan de VRT. Het aantal gewonden kan mogelijk nog oplopen, zegt de brandweer tegen Het Laatste Nieuws.

'Onder controle'

De brand woedt nog in het vier verdiepingen tellende gebouw, maar kan volgens de brandweer niet meer groter worden. "Momenteel wordt er nog volop geblust, omdat de woning ook nog een achterbouw heeft waar we moeilijk bij kunnen. De brand is dus nu zo goed als onder controle en kan niet uitbreiden."

Omliggende woningen zijn geëvacueerd.