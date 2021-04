PSV-icoon en topscorer aller tijden Willy van der Kuijlen (74) overleden

Met Van der Kuijlen als topschutter groeide PSV halverwege de jaren zeventig uit tot een nationale en Europese topploeg; in 1978 veroverde hij met PSV de UEFA Cup, de eerste Europese prijs in de geschiedenis van de Eindhovense club.

PSV-icoon Willy van der Kuijlen is op 74-jarige leeftijd overleden. De geboren Helmonder leed aan de ziekte van Alzheimer en was al geruime tijd ziek. Hij speelde tussen 1964 en 1981 zeventien seizoenen voor de club uit Eindhoven.

Met 311 doelpunten is Van der Kuijlen nog altijd de topscorer aller tijden in de Nederlandse eredivisie. Hij scoorde 308 keer voor PSV. In zijn laatste jaar als prof maakte hij ook nog drie doelpunten in het shirt van MVV, waar hij zijn carrière afsloot.

Geen succes bij Oranje

De interlandloopbaan van Van der Kuijlen verliep minder succesvol. In 22 interlands maakte hij zeven doelpunten voor Oranje.

In 2016 maakte Frank Heinen een portret van het PSV-icoon.