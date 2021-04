Miljoenen zelftests voor onderwijspersoneel

Medewerkers kunnen de test gebruiken als ze geen klachten hebben. In deze video leggen we uit hoe dat zit:

Het is de bedoeling dat alle scholen binnen twee weken een testvoorraad hebben liggen voor ongeveer twee weken. Tot aan de zomervakantie worden in totaal veertien miljoen zelftests geleverd. Daarmee kan onderwijspersoneel zich twee keer per week preventief testen.

Onderwijspersoneel is niet verplicht om de zelftests te gebruiken. Maar demissionair minister Slob zegt dat veel scholen bereid zijn om mee te werken. "Iedereen heeft het besef: als we dit met elkaar doen, dan zorgen we ervoor dat eventuele besmettingen worden geïsoleerd en dat de rest gewoon naar school kan", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Slob baseert zich op recente proeven met zelftests op enkele scholen.

Het is de bedoeling dat medewerkers die positief testen in quarantaine gaan en een afspraak maken bij de GGD voor een reguliere PCR-test. Onderwijspersoneel heeft voorrang in de GGD-teststraat.

In eerste instantie zijn de zelftests bedoeld voor leraren en ander onderwijspersoneel. Maar als er een besmetting bekend is op school, dan kunnen ook leerlingen die bijvoorbeeld (op afstand) in dezelfde ruimte hebben gezeten een zelftest doen. Dat gebeurt in overleg met de ouders. Leerlingen en personeel die volgens de GGD in nauw contact zijn geweest met de besmette persoon, moeten meteen in quarantaine en zich bij de GGD laten testen.

Preventief

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is blij met de zelftests in het onderwijs, maar benadrukt dat het niet de belangrijkste oplossing is. "Het kan preventief werken, maar we kunnen de bestaande maatregelen natuurlijk niet loslaten. Wil je echte zekerheid hebben, dan hebben we toch echt vaccins nodig."

AOb-bestuurder Tamar van Gelder zei in het NOS Radio 1 Journaal dat veel leraren zich nog altijd zorgen maken over corona. "Zeker in het voortgezet onderwijs, waar het handhaven van de anderhalve meter lastig is. En je hebt te maken met leerlingen tussen de 12 en 17 jaar, bij wie het aantal besmettingen oploopt."