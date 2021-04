Maand na instorting illegale mijn in Colombia elf lichamen geborgen

In Colombia zijn de lichamen geborgen van elf jongeren in een illegale mijn die eind maart was ingestort. Reddingswerkers in Neira, in het noordwesten van Colombia, zijn bijna een maand bezig geweest om de lichamen te bergen. Dat maakten de Colombiaanse autoriteiten gisteren bekend.

"De toewijding van de meer dan veertig leden van het mijnbouwreddingsteam ANM Colombia en de hulpdiensten maakte het mogelijk de lichamen van de elf slachtoffers van het ongeval in Neira, Caldas te bergen", twitterde Diego Mesa, de Colombiaanse minister van Mijnbouw en Energie.