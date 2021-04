Wekdienst 19/4: zelftesten voor scholen • Uitspraak over verbod Caloh Wagoh

wekdienst - NOS

Goedemorgen! Vanaf vandaag komen er zelftesten beschikbaar voor scholen. Verder oordeelt de rechter of motorclub Caloh Wagoh wordt verboden.

We beginnen met het weer: het wordt wisselend bewolkt met later op de dag enkele buien, vooral in het zuiden. Een klap onweer is daarbij niet uitgesloten. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen is 17 graden mogelijk, maar ook dan kunnen zich enkele buien vormen.

Weerkaart - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Scholen krijgen vanaf vandaag zelftesten. Het idee is dat ze zo snel coronabesmettingen kunnen opsporen. Demissionair minister Slob deelt de eerste lading uit op een basisschool in Zwolle.

De buitenschoolse opvang gaat vandaag weer helemaal open. De bso was alleen open voor kinderen met een moeilijke thuissituatie of met ouders die een cruciaal beroep hebben.

Vandaag bepaalt de rechter of Caloh Wagoh wordt verboden. De motorclub wordt in verband gebracht met geweld en liquidaties.

Wat heb je gemist? Twaalf grote voetbalclubs uit Spanje, Engeland en Italië willen zo snel mogelijk beginnen met een eigen competitie, de Super League. Ze willen niet meer deelnemen aan de Champions League, waar ze de inkomsten moeten delen met kleine clubs. De teams die mee gaan doen zijn onder meer Real Madrid, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool en beide clubs uit Manchester. De UEFA is niet blij met de plannen en dreigt deelnemers uit te sluiten van alle competities. Ook zouden spelers niet meer voor hun land uit mogen komen. Vandaag wordt er in Zwitserland juist gesproken over uitbreiding van de Champions League. Ander nieuws uit de nacht Kabinet wil doorgaan met Fieldlabs, maar Breda moet zelf beslissen over 538-feest: de burgemeester van Breda zegt dat hij achter het testevenement staat van aanstaande zaterdag. Volgens ingewijden in Den Haag is het kabinet in principe ook niet tegen. Een petitie om die Oranjedag af te blazen is al ruim 300.000 keer ondertekend.

Reisbubbel tussen Australië en Nieuw-Zeeland geopend: voor het eerst in ruim een jaar is er weer vrij vliegverkeer tussen de twee landen, zonder dat mensen bij aankomst in quarantaine hoeven. Vandaag wordt verwacht dat gelijk duizenden mensen in het vliegtuig stappen.

Kabinet 'positiever' over openen terrassen, maar wel met restricties: ministers en deskundigen overlegden gisteren op het Catshuis om te praten over de situatie. Het ging vooral over de vraag of de versoepelingen er inzitten, vanaf 28 april.

En dan nog even dit: De honingbij is weer het vaakst gespot tijdens de Nationale Bijentelling. In totaal telden vrijwilligers dit weekend 185.000 bijen, 55.000 meer dan vorig jaar. Volgens de organisatie is er meer aandacht voor de bij; zo passen gemeenten hun maaibeleid aan en hebben mensen meer bloemen en bijenhotels in hun tuin. Ruim 10.000 mensen deden mee aan de telling.