Komen en gaan van nieuwe motorclubs, overzicht lastiger voor politie

De politie maakt zich zorgen over het ontstaan van nieuwe motorclubs en 'brotherhoods', die in het gat springen dat de grotere, verboden motorclubs achterlaten.

Bekende clubs als de Hells Angels en Satudarah zijn inmiddels verboden in Nederland. Vandaag bepaalt de rechter of Caloh Wagoh wordt toegevoegd aan dat rijtje, een club die in verband wordt gebracht met veel geweld en liquidaties.

Inmiddels duiken nieuwe groepen op, met daarin leden van de verboden clubs. Zo is er Darahbaru in de regio Twente, een club met voormalige Satudarah-leden en vergelijkbare hesjes. Om die reden worden ze nauwlettend in de gaten gehouden door de autoriteiten, tot ergernis van de club.

Overstap

Een andere nieuwkomer is motorclub Hardliners, vanuit de gevangenis opgericht door een voormalig kopstuk van de Hells Angels in Haarlem. De club telt nu naar schatting honderd leden en groeit relatief snel. Leden van de Hardliners worden in verband gebracht met meerdere gewelddadige incidenten.

"We kijken uiteraard of er sprake is van criminele activiteiten en een georganiseerde overstap naar dit soort clubs", zegt Pim Miltenburg, bij de politie verantwoordelijk voor de aanpak van outlaw motorcycle gangs.

Hij zag de afgelopen tijd meerdere nieuwe groepen ontstaan, die zich niet altijd profileren als motorclub maar wel dezelfde regels hanteren: een strak geleide organisatie met een zwijgplicht en een gewelddadige cultuur. "We denken dat sommige mensen de motorclubstructuur aanhouden om een crimineel bedrijf te starten."

Sin Miedo

Een voorbeeld van zo'n nieuwe 'brotherhood' is Sin Miedo. Die heeft naar schatting enkele tientallen leden in Nederland. Veel van hen hebben volgens de politie antecedenten en daarom wordt ook deze groep nauwlettend door de politie gevolgd. In februari nog werden Belgische Sin Miedo-leden aangehouden met molotovcocktails in hun auto.

"We zien dat dit soort gangs werven op sociale media en daardoor ook explosief kunnen groeien", zegt Miltenburg. "Voor jongeren kan het aantrekkelijk lijken om aan te haken, maar gewild of ongewild belanden ze in een circuit waarin ze snel afglijden."

Of zich daadwerkelijk meer jongeren aansluiten bij dit soort groepen, heeft de politie nog niet kunnen vaststellen. Miltenburg: "Het is een komen en gaan van clubjes, waarvan de aard en omvang moeilijk te bepalen is. Die versnippering is de achterkant van het succes van de verbodenverklaringen."