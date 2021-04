Aissati duikt op in Utrecht: 'Hoop dat Ihattaren geen tweede Aissati wordt'

"Lekker, Izzy!", klinkt het op het verlaten sportcomplex van de Utrechtse voetbalvereniging Elinkwijk. Izzy is de bijnaam, of eigenlijk de verkorte versie van de naam van misschien wel een van de grootste talenten op de Nederlandse velden van de afgelopen twintig jaar.

"Ach, waar je mij ook neerzet met een bal, ik haal er plezier uit", vertelt Aissati, die er in negen buitenlandse jaren geen rimpel bij lijkt te hebben gekregen. "Ik train hier dagelijks met personal coach Jordy Best om fit te blijven, in de hoop dat er een club voorbijkomt."

Het contrast is groot met het hoofdveld van de amateurclub deze vrijdagmorgen. AC Milan is het niet geworden. Nee, Barça ook niet. Die technisch zo begaafde kleine middenvelder van een Aissati, nog altijd pas 32 jaar, is clubloos.

AC Milan. Of Real Madrid. Of ja, eigenlijk zou FC Barcelona nog veel beter bij hem passen. Dat zijn de gedachtes van de voetbalkenners zo rond het jaar 2005. De 17-jarige Ismaïl Aissati wordt dan gezien als het wonderkind van PSV.

Terug naar het moment waar het eigenlijk allemaal begon. Zijn doorbraak. In november 2005 wint PSV in Eindhoven met 1-0 van AC Milan in de groepsfase van de Champions League. Met de piepjonge Aissati, net als de 19-jarige Ibrahim Afellay, in de basis.

De twee jonge Utrechtse middenvelders met Marokkaanse roots maken een onbevangen indruk en worden na afloop door PSV-trainer Guus Hiddink en NOS-analyticus Johan Cruijff gecomplimenteerd met hun spel.

Nooit meer hetzelfde

Na die wedstrijd is het leven van Aissati nooit meer hetzelfde, vertelt hij bijna zestien jaar later. "Iedereen was toen lyrisch. Een dag later liep ik hier in de buurt in Utrecht over straat en staarde iedereen me aan. Daar kon ik niet mee omgaan. Dat wilde ik ook helemaal niet."

Het blijkt achteraf het eerste signaal dat Aissati misschien niet helemaal gemaakt is voor de wereld rondom voetballerij. "Ik kon niet met de druk omgaan, had geen vertrouwen in mezelf en was verlegen", analyseert hij.