Utrecht boos op Fieldlabcafés om nazit • 'Mogelijk politieacties rond 538-feest'

Personeel van vier zogeheten Fieldlabcafés in Utrecht hebben zaterdag- op zondagnacht een nazit gehouden in een van de deelnemende horecazaken. Dat schrijft burgemeester Dijksma in een brief aan de gemeenteraad. Het "incident" wordt door de afdeling handhaving van de gemeente onderzocht.

Ook worden er "passende maatregelen" getroffen. Vanochtend hebben de burgemeester en een wethouder "in een indringend gesprek onze teleurstelling uitgesproken" over de nazit.

Op deze smet na is de gemeente tevreden over het verloop van de Fieldlabdagen, waarbij mensen vier dagen lang onder voorwaarden vijf cafés konden bezoeken, na het ondergaan van een sneltest. De in- en uitloop van bezoekers van de cafés verliep in goede orde, stellen de burgemeester de wethouder. Ook leidde de opening van vijf cafés niet tot noemenswaardige drukte.

Een van de deelnemers is achteraf positief op het coronavirus getest. De kans op het besmetten van anderen is minimaal geweest, schrijft de gemeente. Desondanks is het personeel van het betrokken café nogmaals getest. Vooraf werden acht mensen uitgesloten van een cafébezoek, omdat ze positief werden getest. Binnen een maand zal onderzoeksinstituut TNO de resultaten van het Fieldlabexperiment presenteren.