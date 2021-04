Geen besmettingen bij Fieldlab-reis • Snelle stijging infecties in India door nieuwe variant

De Eurocommissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton, hint erop het vaccincontract met farmaceut AstraZeneca niet te verlengen, als gevolg van de vele vertragingen in de leveringen van het middel. In een interview met de Franse zender BFMTV zei hij "pragmatisch" te zijn: "Diegenen met wie wij contracten sluiten, moeten precies leveren wat we hebben afgesproken."

Met de Brits-Zweedse multinational was overeengekomen dat in het eerste kwartaal 120 miljoen doses en in het tweede kwartaal 180 miljoen doses aan de EU werden geleverd. Dat werden er respectievelijk 30 en 70 miljoen, als gevolg van problemen met de levering van grondstoffen.

Daarom zullen er mogelijk geen nieuwe leveringscontracten met AstraZeneca worden gesloten, zei Breton. "Maar we blijven praten. Als we naar de gegevens kijken, wegen de baten van het vaccin op tegen de gevaren van het virus."

De Europese Unie houdt er rekening mee dat mensen jaarlijks gevaccineerd moeten worden om immuun tegen het coronavirus te blijven. Bij de aankoop van vaccins voor de komende jaren heeft de EU de voorkeur uitgesproken voor zogeheten mRNA-vaccins. Dat zijn op dit moment de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Ook het Duitse CureVac heeft een mRNA-vaccin in ontwikkeling.