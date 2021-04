Twintig Tsjechische diplomaten moeten op korte termijn Rusland verlaten. Het Kremlin reageert daarmee op de uitwijzing door Tsjechië van achttien Russen.

De Tsjechische premier Babis maakte die uitwijzing zaterdag bekend. Er zou bewijs zijn opgedoken dat Russische inlichtingenofficieren in 2014 betrokken waren bij een explosie in een munitiedepot in Oost-Tsjechië. De achttien uitgewezen Russen zijn diplomaten die volgens Babis voor de Russische geheime dienst werken.

Rusland reageerde direct al furieus en noemde de uitzetting absurd. Het zou een provocatie zijn die sporen vertoont van Amerikaanse bemoeienis.

De afgelopen avond werd de Tsjechische ambassadeur in Rusland ontboden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en hij kreeg te horen dat twintig diplomaten worden uitgewezen. Ze moeten binnen een dag Rusland hebben verlaten.