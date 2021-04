Noordelijke provincies willen sneller bouwen in ruil voor betere infrastructuur

Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland kunnen de komende jaren 220.000 extra huizen bouwen, maar alleen als de infrastructuur wordt verbeterd. Op die manier willen de vier provincies naar eigen zeggen hun steentje bijdragen aan het oplossen van het woningtekort in Nederland.

De provincies lanceren het plan in een rapport dat ze vandaag presenteren aan de Haagse politiek. "Om de noordelijke bijdrage aan de woningbouwopgave en het economische groeipotentieel te kunnen realiseren, is uitstekende (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid noodzakelijk", stellen ze.

9,5 miljard euro naar het spoor

De provincies willen vooral betere spoorverbindingen. Zo moet de Lelylijn er komen om de verbinding met de Randstad te verbeteren. Een tweede ontbrekende spoorschakel volgens de provincies is de vurig gewenste Nedersaksenlijn van Enschede via Emmen naar Groningen, inclusief een verbinding met het Duitse spoornetwerk. Daarnaast willen de provincies dat het bestaande spoor wordt verbeterd.

Al die spoorverbeteringen kosten samen 9,5 miljard euro, schrijven de vier provincies. "De baten wegen daar royaal tegen op. Als de economische potentie van noordelijk Nederland ten volle kan worden benut, dan groeit de waarde van de regionale productie van goederen en diensten met zo'n 24 miljard per jaar."

Als die verbindingen er komen, denken de vier provincies dus dat ze 220.000 extra woningen kunnen bouwen, boven op de 100.000 woningen die toch al op de planning staan. Het gaat om 45.000 woningen in Drenthe, 80.000 in Flevoland, 45.000 in Friesland en 50.000 in Groningen.