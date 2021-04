Gudde snakt naar perspectief: 'Zitten grenzen aan geduld van fans en sponsors'

De tafel van Studio Voetbal op 18 april - NOS

In Studio Voetbal neemt presentator Sjoerd van Ramshorst dit keer met Eric Gudde (directeur betaald voetbal), Kees Jansma, Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen het afgelopen voetbalweekend door. Bekijk hier de hele uitzending terug. De laatste maanden voor zijn pensioen zijn niet de makkelijkste. Eric Gudde moet het Nederlandse betaald voetbal door een storm loodsen die zijn omvang niet kent. Voordat de 66-jarige KNVB-bestuurder aanschoof bij Studio Voetbal, had hij Ajax net de KNVB-beker uitgereikt in een lege Kuip. "Zonder fans went nooit." "Dit is waarschijnlijk wel de eerste keer dat je niet werd uitgefloten", maakte Pierre van Hooijdonk daar later voorzichtig een grapje over. Want Gudde zelf heeft natuurlijk het nodige te verduren gehad. Nooit gespeelde finale Als directeur betaald voetbal wordt Gudde vooral gewezen op de dingen die niet goed gingen, zoals bijvoorbeeld de nooit gespeelde finale van vorig jaar tussen FC Utrecht en Feyenoord. Een vlugge peiling van de NOS onder ruim tweeduizend personen leert dat de meeste mensen die wedstrijd nog willen zien.

In Spanje werd de eindstrijd in de Copa del Rey zelfs deze maand nog afgewerkt, waarom had dat hier dan niet gekund? "Ik heb het geloof ik wel twintig keer verteld", zegt Gudde dan, licht geïrriteerd. "We konden hem voor 31 december niet meer spelen. Wij hebben eerder een andere keuze gemaakt." Bovendien: "Spijt heb je alleen als je over dingen niet nadenkt, maar we hebben er uitvoerig over gesproken." Hoogtepunt voor supporters De editie van dit jaar, traditioneel een hoogtepunt voor de supporters, was volgens de heren aan tafel geen schim van het duel dat het had kunnen zijn. "Alle ingrediënten waren vooraf aanwezig", aldus Van Hooijdonk. "En Ajax moest een mindere dag hebben om het een echte wedstrijd te laten worden. En die slechte dag had Ajax inderdaad", zag Theo Janssen. "Maar Vitesse was ook niet best."

Zo lijkt de rijkste club van Nederland zoals verwacht de minste hinder te ondervinden van de coronapandemie. Want na de bekerwinst is het landskampioenschap voor Ajax al bijna binnen. "Het is goed voor de Nederlandse competitie dat het wat dichter bij elkaar ligt", vindt Janssen. Want mogelijk verkleint PSV de kloof met de Amsterdammers dankzij een kapitaalinjectie van 50 miljoen euro. 'Druppel op gloeiende plaat' "In deze internationale markt is dat niet zo veel", relativeert Kees Jansma dat plan. "Het is een druppel op de gloeiende plaat." Gudde is het daar niet mee eens en prijst het initiatief van de sponsoren, om zich juist in deze tijd achter hun club te zetten om samen sterker uit de crisis te komen. Gudde schat de coronaschade voor het voetbal op een bedrag tussen de 80 en 100 miljoen euro. "Het is nog moeilijk in te schatten hoeveel clubs er in de problemen zitten. Wel is duidelijk dat ze heel veel te danken hebben aan fans en sponsors."

Aan voorspellingen durft Gudde zich niet te wagen, maar een EK met (deels) gevulde stadions is komende zomer wellicht een stimulans voor het voetbal. "Je kan niet van fans en sponsors oneindig geduld verwachten. Daar zitten ook grenzen aan", weet Gudde, die de afwachtende houding van clubs naar het volgende seizoen verklaart. "Die wachten met name om te kijken welk perspectief kan worden geboden. Eind mei weten we hopelijk meer." Onrecht Dan weten we ook of een van de meest besproken personen uit de voetballerij van het laatste jaar het wel of niet aangedurfd heeft om Cambuur persoonlijk de kampioensschaal van de eerste divisie uit te reiken. Of beter gezegd, of dat verantwoordelijk is gebleken na het gevoel van onrecht naar de KNVB dat zowel de club uit Leeuwarden als De Graafschap heeft overgehouden aan het vorige seizoen, dat zo plotseling werd afgebroken. Ten nadele van die twee clubs, die leken te promoveren. Misschien daarom ook wel kan Gudde zijn geluk na de povere bekerfinale van dit jaar ook uit de kleine dingen halen. "Ik ben blij dat die wedstrijd gespeeld is."