Twaalf topclubs 'leggen bom onder Champions League' met eigen Super League

Al eerder werd een Super League-achtig plan ter sprake gebracht. "Alle bonden hebben daar toen van gezegd: dit is niet goed. Het is een gesloten competitie die ervoor zorgt dat nationale competities uitgehold worden. De eredivisie wordt dan minder interessant, omdat je dan geen mensen meer afvaardigt naar de competitie daarboven. En daar verzetten wij ons nadrukkelijk tegen."

"We zijn er door overvallen", geeft Gijs de Jong toe. De secretaris-generaal van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) is in Zwitserland, waar maandag een nieuw Champions League-plan van de UEFA ter tafel komt. "Een paar clubs leggen daar nu een bom onder."

Lang wordt er al over gesproken, maar nu is het concreet. Twaalf grote Europese voetbalclubs kondigen de komst van de Super League aan, een alternatief voor de Champions League, bedoeld voor de absolute elite van het Europese clubvoetbal.

Ook oud-voetballer Gary Neville is woedend. "Het is pure hebzucht", fulmineerde hij bij Sky Sports.

De twaalf clubs willen uit de Champions League stappen en in plaats daarvan de Super League oprichten, een toernooi waarin ze los van de prestaties in eigen land elk jaar verzekerd zijn van deelname en de lucratieve televisiegelden niet met kleine clubs hoeven te delen. Franse en Duitse topclubs doen niet aan mee de Super League.

Bij het protest van de UEFA hebben de nationale voetbalbonden van Engeland, Spanje en Italië en de organisatoren van de Engelse Premier League, Spaanse La Liga en de Italiaanse Serie A zich aangesloten. "We blijven eensgezind in ons voornemen om dit cynische project te stoppen, een project dat is opgezet in het eigenbelang van een paar clubs in een tijd dat de maatschappij meer dan ooit solidariteit nodig heeft."

Geen toeval

De KNVB onderschrijft het statement van de UEFA, waarin nadrukkelijk de Franse en Duitse clubs worden bedankt dat zij niet toetreden tot de Super League. "We roepen alle voetballiefhebbers en politici op ons te steunen in de strijd tegen dit soort projecten."