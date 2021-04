Twaalf Europese topclubs 'leggen bom onder UEFA' met eigen Super League

Lang wordt er al over gesproken, maar niet eerder werd het zo concreet als zondag werd gemeld in de New York Times. Twaalf grote Europese voetbalclubs kondigen de komst van de Super League aan, een alternatief voor de Champions League, bedoeld voor de absolute elite van het Europese clubvoetbal.

De clubs komen uit drie landen: Spanje, Engeland en Italië. Vanuit Spanje maken Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid deel uit van het initiatief. AC Milan, Inter en Juventus zijn de betrokken clubs uit Italië en in Engeland gaat het om Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur.

De Jong spreekt van bom onder UEFA-plan

"We zijn er door overvallen", geeft Gijs de Jong toe. De secretaris-generaal van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) is in Zwitserland, waar maandag een nieuw Champions League-plan van de UEFA ter tafel komt. "Een paar clubs leggen daar nu een bom onder."

Al eerder werd een Super League-achtig plan ter sprake gebracht. "Alle bonden hebben daar toen van gezegd: dit is niet goed. Het is een gesloten competitie die ervoor zorgt dat nationale competities uitgehold worden. De eredivisie wordt dan minder interessant, omdat je dan geen mensen meer afvaardigt naar de competitie daarboven. En daar verzetten wij ons nadrukkelijk tegen."