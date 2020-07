Aboutaleb en Halsema willen dat kabinet extra maatregelen voorbereidt

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en zijn Amsterdamse collega Femke Halsema willen dat het kabinet extra maatregelen voorbereidt voor het geval het aantal coronabesmettingen blijft toenemen. "Als de cijfers stijgen, moet je straks een alternatief achter de hand hebben", zegt Aboutaleb in Nieuwsuur. "Dat hebben we nu niet."

"Het meest maak ik mij zorgen over het feit dat de belangrijkste maatregel, die waar we het meest van verwachten, de 1,5 meter, sleets is geworden. Voor heel veel mensen heeft die geen betekenis meer en dat betekent dat we ons moeten beraden op what's next."

Aboutaleb en Halsema vragen het kabinet om op meer plekken een mondkapjesplicht te overwegen. Aboutaleb pleit bovendien voor het verplicht stellen van quarantaine na een positieve coronatest. Nu is thuisisolatie nog alleen een advies.

Zorgen over Offerfeest

Net als in heel Nederland nam de verspreiding van het coronavirus in Rotterdam afgelopen week flink toe. Ook het percentage positieve tests groeide.

Aboutaleb vreest dat de stijging van het aantal nieuwe besmettingen doorzet, mede door het Offerfeest dat volgende week begint. "Dat is traditiegetrouw het feest waar heel veel mensen bij elkaar komen. Voor je het weet zitten in een huiskamer twintig, dertig mensen."

"Mijn oproep aan die mensen: vier het feest binnen één huishouden. Nodig geen mensen uit, ga niet bij mensen op bezoek, dat is levensgevaarlijk. We hebben de afgelopen periode in Rotterdam bij heel veel Rotterdams-Marokkaanse gezinnen, zo'n acht in totaal, veertig besmettingen geconstateerd. Allemaal het gevolg van groepsbijeenkomsten thuis."

Het is voor de GGD lastig om alle contacten van besmette mensen uit die gemeenschap te traceren, zegt Aboutaleb. Niet iedereen wil zeggen wie zijn contacten zijn, waardoor van een groot deel van de besmettingen de bron niet te achterhalen is. "En je merkt dat als we de kennissenkring in beeld hebben, die kennissenkringen niet bereid zijn om de quarantainemaatregelen te accepteren en thuis te blijven."

Boete bij steekproef

De quarantainemaatregel voor mensen die positief zijn getest, is vrijblijvend. Aboutaleb: "Burgemeesters moeten nu nog bewijzen dat iemand aan wie je een verplichting oplegt, een risico vormt voor de volksgezondheid. Daar is juridisch geen beginnen aan."

Mocht het kabinet thuisquarantaine na een positieve test verplicht stellen, valt er beter op te handhaven, zegt Aboutaleb. "Als iemand niet thuis blijkt te zijn bij een steekproef, dan leg je een boete op."

Ook wil de burgemeester dat het kabinet overweegt om mondkapjes overal in de openbare ruimte te verplichten. "Wat in veel landen gebeurt: het huis uit, een mondkapje op. Dat is ook het beste te handhaven. Je hebt hem op of je hebt hem niet op."