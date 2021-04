Ajax na bekerwinst trots op veerkracht: 'Laten zien dat we heel fit zijn'

"Wij hebben mentale veerkracht getoond. En ik ben er trots op dat we dat konden brengen", zei trainer Erik ten Hag na de zwaarbevochten zege (2-1). "Dat had alles te maken met de frisheid."

Na bijna zeven seizoenen in de Amsterdamse hoofdmacht en een vierde kampioenschap op komst, was het pas de eerste keer dat Klaassen met Ajax de beker won. "Ik ben niet voor de beker teruggekomen, maar ik ben wel teruggekomen om prijzen te winnen."

"De laatste weken, maanden hebben we laten zien dat we heel fit zijn. Bij Vitesse hadden ze er meer moeite mee dan wij", aldus Klaassen. "Ik vind wel dat we het eerder af hadden kunnen maken."

"Uiteindelijk hebben de wissels het verschil gemaakt", vervolgde Ten Hag, die daarbij de winnende treffer nog eens analyseerde. "Het omhoog gaan van Jurgen Ekkelenkamp en uiteindelijk David Neres die afrondt. We hebben een uitstekende prestatie geleverd."

Vitesse en de rode kaart

Hoewel Ajax ervan overtuigd was dat het over de langste adem beschikte, had Vitesse-trainer Thomas Letsch het nog wel willen zien als zijn ploeg met elf man de verlenging had gehaald. Dus ook als Jacob Rasmussen geen rood had gekregen voor zijn onbezonnen actie op Antony.

"Wie weet wat er dan was gebeurd?", vroeg de Duitse trainer zich hardop af. "Ik vond niet dat we ons spel speelden zoals we dat kunnen spelen", voegde keeper Remko Pasveer daaraan toe. "Dat was denk ik het probleem van de wedstrijd."